Viyana müzakerelerinde bitiş çizgisine gelindi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün Moskova'da biraya geldi. Lavrov, İran nükleer anlaşmasına ilişkin müzakerelere dair değerlendirmede bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı, yaptığı açıklamada, "Başka şeylerin yanı sıra, İran nükleer programı konusunun çözümüne yönelik kapsayıcı eylem planının sürdürülmesine ilişkin anlaşmada bitiş çizgisine ulaşıldığı hesaba katıldığında, beklentilerin daha ilham verici olduğundan eminim" dedi.
Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.
Yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.
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