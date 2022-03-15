Moskova'da İran ve Rusya arasındaki kritik görüşme başladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Viyana müzakerelerini ele alacağı görüşme Moskova’da başladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Moskova Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ukrayna krizi hakkında, “Dünyadaki tüm savaşları kınıyoruz. Ülkelere karşı uygulanan tek taraflı yaptırımların da iyi bir yöntem olduğuna inanmıyoruz. Bize göre krizden çıkmanın en uygun yöntemi diplomatik çözüm yoludur.” dedi.

Medyada yürütülen kara kampanyanın aksine, Rusya’ın halen Viyana müzakerelerinin destekçisi olduğunu anlatan Emir Abdullahiyan, “Bugünkü görüşmelerde Rusya'nın iyi, sürdürülebilir ve güçlü bir anlaşmayı memnuniyetle karşılamasını umuyoruz.” diye konuştu.

Emir Abdullahiyan, ikili ve bölgesel meselelerin yanı sıra Viyana'daki sekizinci tur müzakereleri görüşmek üzere bu sabah Moskova'ya gitmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın 15 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili ilişkilerin yanı sıra Viyana’daki nükleer müzakereler hakkında fikir alışverişinde bulunacağını anlatan Hatipzade, şöyle devam etti:

“İran'ın Ukrayna'daki gelişmelere katkı sağlaması da bu gezide ele alınacak konulardan biridir. Bu savaşın başka bölgelere sıçramaması için herkesin sorumlu bir şekilde yardım etmesi gerekiyor. Avrasya bölgesi daha büyük ve kapsamlı savaşlara katlanamaz.”