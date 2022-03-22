Emir Abdullahin Tacik mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde nevruz bayramını Tacik mevkidaşına tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin selamlarını Tacikistan Devlet Başkanı’na ileten Emir Abdullahiyan, Sayın Reisi’nin Tacik mevkidaşını İran’ı ziyaret etme davetini yineledi.

Pakistan’da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları 48. Dönem Toplantısı’na değinen Emir Abdullahiyan, üye ülkelerin çabalarıyla bu teşkilatın İslam Ümmeti'nin dayanışma yeri olmasını ve teşkilatın ve İslam ümmetinin birlik ve bütünlüğüne zarar verecek alanlara girmekten kaçınılmasını temenni etti.

Tacikistan Dışişleri Bakanı da İslam İşbirliği Teşkilatı'nda birliğin korunması gerektiğini vurguladı.

Taraflar görüşmede ayrıca önümüzdeki hafta Çin’de düzenlenecek olan Afganistan konulu toplantı hakkında fikir alışverişinde bulundu.