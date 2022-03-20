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20 Mar 2022 09:38

İran ve Umman dışişleri bakanlarını telefonda görüştü

İran ve Umman dışişleri bakanlarını telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı bu telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere değinerek, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini umut etti.

Umman Dışişleri Bakanı da, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ve temasların sürdürülmesinin önemini vurgulayarak, Viyana görüşmelerinde son adımların bir an evvel atılması umudunu dile getirdi.

News Code 1901126
https://tr.mehrnews.com/news/1901126/

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