İran: Rusya Viyana'da nihai bir anlaşmanın sağlanmasını destekliyor

Resmi temaslar kapsamında Moskova'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twittter üzerinden Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan'ın yaptığı paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya Dışişleri Bakanı ile ikili meseleler, Viyana müzakereleri, Ukrayna, Suriye, Yemen ve Afganistan'daki gelişmeler konusunda yapıcı bir görüşmemiz oldu.

Rusya'nın Viyana'da nihai bir anlaşmaya varma hususunda kararlı olduğundan bir kez daha emin olduk.

Müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için ABD tarafından cevap gelmeli. Dolayısılya top şu anda Amerika'nın sahasında."

Moskova'da Emir Abdullahiyan ile bir araya gelen gelen Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Viyana müzakereleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Viyana müzakerelerinde bitiş çizgisine gelindiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, ikili ve bölgesel meselelerin yanı sıra Viyana'daki sekizinci tur nükleer müzakereleri görüşmek üzere dün Moskova'ya gitmişti.