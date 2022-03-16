Emir Abdullahiyan ile Çinli mevkidaşı arasında telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmede, Çin ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine vurgu yaparak, bunu Cumhurbaşkanı Reisi’nin dış politikasının öncelikli eksenlerinden biri olarak nitelendirdi.

Viyana görüşmelerine değinen Emir Abdullahiyan, Çin’in bu konudaki yaklaşımının yapıcı olduğunu belirterek, Amerikan tarafının gerçekçi olması durumunda, Viyana'daki tüm müzakere taraflarının desteğiyle iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varılacağı inancını dile getirdi.

Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmeye dikkat çeken Emir Abdullahiyan, “Bu görüşmede farklı meseleler ele alındı. Moskova yapıcı bir rol oynayarak İran’a karşı yürütülen yaptırımların kaldırılması destekliyor” dedi.

Emir Abdullahiyan ayrıca Çin’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Afganistan konulu toplantıya katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirterek, Pekin’in Tahran’la ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu ifade etti.

Ülkesinin Viyana görüşmelerine kapsamlı desteğini açıklayarak, Pekin'in yaptırımları kaldırmak için Viyana görüşmelerinin sonuçlandırılmasını desteklediğini vurguladı.