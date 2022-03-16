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16 Mar 2022 14:40

Lavrov ile Çavuşoğlu, Moskova’da bir araya geldi

Lavrov ile Çavuşoğlu, Moskova’da bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.

Sputnik'e göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.

Lavrov yaptığı görüşmede "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye’nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ise "Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük.
Türkiye (Rusya-Ukrayna krizinde) başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir" diye konuştu.

News Code 1901083
https://tr.mehrnews.com/news/1901083/

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