Emir Abdullahiyan'dan Moskova'ya kritik ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ikili ve bölgesel meselelerin yanı sıra Viyana'daki sekizinci tur müzakereleri görüşmek üzere bu sabah Moskova'ya gitti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın 15 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili ilişkilerin yanı sıra Viyana’daki nükleer müzakereler hakkında fikir alışverişinde bulunacağını anlatan Hatipzade, şöyle devam etti:

“İran'ın Ukrayna'daki gelişmelere katkı sağlaması da bu gezide ele alınacak konulardan biridir. Bu savaşın başka bölgelere sıçramaması için herkesin sorumlu bir şekilde yardım etmesi gerekiyor. Avrasya bölgesi daha büyük ve kapsamlı savaşlara katlanamaz.”



