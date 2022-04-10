ABD ve SDG’den Suriye'de ortak tatbikat

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ABD askerleriyle Suriye Demokratik Güçleri Suriye'nin doğusundaki Deyrizor vilayetinde bulunan Ömer petrol sahasının çevresinde dün ortak askeri tatbikat düzenledi. Tank ve zırhlı askeri araçların da katılım sağladığı ortak tatbikata füze kuvvetleri de eşlik etti.

Tatbikatın Ömer petrol sahasında bulunan ABD askeri üssüne yapılan roket saldırısının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

ABD ordusu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) silahlı oluşumları ile birlikte, Suriye’nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Deyrizor, Haseke ve Rakka bölgelerinin kuzeyindeki toprakları yasa dışı olarak kontrol ediyor.

Şam yönetimi, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını “işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı” olarak nitelendiriyor.