Petrolde Putin ve Çin etkisi

Dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı olan ve Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya’da üretimin düşebileceği ve bu durumun arz sıkışıklığına yol açabileceği yönünde endişeler nedeniyle petrol fiyatları yükseldi.

Bunun yanında Çin’den gelen kısıtlamaların gevşetilebileceği haberleri de petroldeki artışa katkıda bulundu

Petrolde Putin etkisi

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın İstanbul’daki barış görüşmelerinde uzlaşılan maddelerden uzaklaştığını ve Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin çıkmazda olduğunu açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak ise Putin’in görüşmelerin çıkmazda olduğu yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Rusya’nın görüşmelerin çıkmaza girdiği yönündeki açıklamaları arz endişelerine katkıda bulunarak petrol fiyatlarını yükseltti.

Çin'de gevşeme sinyalleri

Öte yandan Çin’den gelen yeni haberler de petroldeki artışa katkıda bulundu. Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta Çin’de uygulanmaya başlayan sert coronavirüsü karantinalarının talep üzerinde baskı oluşturacağı endişeleri nedeniyle düşmüştü.

Ancak bu hafta Çin’deki karantinaların gevşeyebileceğine dair yeni işaretler geldi. Yetkililer pazartesi günü Şanghay’ın bazı mahallelerde karantina önlemlerini kaldırmaya başladı. Bu da petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkmasında etkili oldu.

Petrol 104 dolar seviyesinde

Bu gelişmelerin ardından ABD ham petrolü yeniden 100 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de varil başına 104 dolara yükseldi.

Bloomberg’in aktardığı bilgi notuna göre, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Avustralya merkezli ANZ Bank’ın kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, “Ukrayna’da kötüleşen gerilimler ve Rus enerji ürünlerinin dünyadan izole edilmeye çalışılması nedeniyle kısa vadede yüksek seviye beklentisi fiyatlanıyor” diye konuştu.