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21 Eyl 2022 15:54

Irak: Terörle mücadelede SDG ile işbirliği yapıyoruz

Irak: Terörle mücadelede SDG ile işbirliği yapıyoruz

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Tahsin Hafeci, terör örgütü IŞİD’e karşı Suriye Demokratik Güçleri ile aralarında işbirliği olduğunu söyledi.

Irak medyasına konuşan Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Tahsin Hefaci, "Terörle mücadele alanında Şam hükümetinin yanı sıra Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliği yapıyoruz." dedi.

Hefaci, "Uluslararası Koalisyon Güçleri'nin aracılığıyla teröristlerin sızma girişimini engellemek ve onları yakalamak için SDG ile istihbarat alanında işbirliği yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Irak-Suriye sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak için yürütülen çalışmaların devam ettiğini anlatan Hefaci, ortak sınırdaki savunma hatlarının güçlendirildiğini söyledi.

News Code 1904911
https://tr.mehrnews.com/news/1904911/

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