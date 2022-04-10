SANA: ABD, Haseke kırsalında IŞİD teröristlerini eğitiyor

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, ABD ordusunun askeri eğitmenleri, Haseke’nin güney kırsalındaki Al Şeddadi kentindeki askeri üs hapishanesinde IŞİD teröristlerini eğitiyor.

Yerel kaynaklar SANA’ya, son günlerde Amerikan güçlerinin Al Şeddadi üssündeki hapishanede tutttuğu bir grup IŞİD teröristine önce hafif silahlar, ardından RPG rampaları ve omuzlar üzerinde roketatar eğitimlerini yoğunlaştırdığını söyledi.

Kaynaklar, ABD işgal eğitmenlerinin, Suriye Badiyesindeki hayati tesisler ve nüfus merkezlerinde Suriye Arap Ordusunun bulunduğu bölgelere saldırmak üzere kısa bir süre içinde Deyrezzor çölüne ve Palmyra çölüne transfer edilmek üzere on teröriste zırhlı füze ve uçak fırlatma eğitimi de verdiğini belirtti.