  1. Ekonomi
11 Nis 2022 14:36

Suriye büyükelçisi, İran heyetine yatırım için öncelikli projeleri sundu

Suriye büyükelçisi, İran heyetine yatırım için öncelikli projeleri sundu

Suriye’nin Tahran Büyükelçisi Şefik Deyyub, İran’ın çeşitli ticaret, sanayi ve zanaat sektörlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet ile iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım işbirliğini geliştirmenin ve pekiştirmenin yollarını görüştü.

Büyükelçi Deyyub, bugün (10 Nisan) Tahran’daki büyükelçilikte heyet ile yaptığı görüşmede, Arap ve yabancı yatırımcılar için cazip ve uygun bir yatırım ortamı yaratmayı amaçlayan 2021 tarihli ve 18 sayılı yeni yatırım kanunundan yararlanmanın önemini vurgulayarak, bu Kanunun, yatırımcılara birçok muafiyet ve fayda sağlamakta ve İranlı işadamları ve yatırımcılar için önemli bir fırsat teşkil etmekte olduğunu söyledi.

Büyükelçi Deyyub, Suriye Yatırım Otoritesi tarafından hazırlanan ve tüm Suriye valiliklerinde yatırım için öncelikli projelerin yer aldığı yatırım haritasını sunarak, bunların görülmesi ve faydalanılması çağrısında bulundu.

Kaynak: SANA

News Code 1901459
https://tr.mehrnews.com/news/1901459/

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