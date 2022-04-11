Suriye büyükelçisi, İran heyetine yatırım için öncelikli projeleri sundu

Büyükelçi Deyyub, bugün (10 Nisan) Tahran’daki büyükelçilikte heyet ile yaptığı görüşmede, Arap ve yabancı yatırımcılar için cazip ve uygun bir yatırım ortamı yaratmayı amaçlayan 2021 tarihli ve 18 sayılı yeni yatırım kanunundan yararlanmanın önemini vurgulayarak, bu Kanunun, yatırımcılara birçok muafiyet ve fayda sağlamakta ve İranlı işadamları ve yatırımcılar için önemli bir fırsat teşkil etmekte olduğunu söyledi.

Büyükelçi Deyyub, Suriye Yatırım Otoritesi tarafından hazırlanan ve tüm Suriye valiliklerinde yatırım için öncelikli projelerin yer aldığı yatırım haritasını sunarak, bunların görülmesi ve faydalanılması çağrısında bulundu.

Kaynak: SANA