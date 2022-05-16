Umman ile ABD'den ortak tatbikat

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, tatbikat, Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Hamis bin Hammad el-Gafri ve ABD Hava Kuvvetlerinden General Gregory M. Guillot'un katılımıyla Umman'da başladı.

ABD'nin Muskat Büyükelçisi Leslie M. Tsou'nun yanı sıra iki ülkeden siyasi ve askeri ilgililerin de hazır bulunduğu tatbikat, 19 Mayıs'a kadar sürecek.

Habere göre tatbikat, genel planı ve hedefleri çerçevesinde hava birimlerinin rollerine ve görevlerine uygun ortamları simüle eden çoklu eğitim alanlarını içeriyor.

Tatbikata ve tatbikatın gerçekleştirildiği bölgeye ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Kaynak: TRT Haber