  1. Dünya
  2. Ortadoğu
16 May 2022 10:27

Umman ile ABD'den ortak tatbikat

Umman ile ABD'den ortak tatbikat

Umman hava kuvvetleri ile ABD hava kuvvetlerinin Umman'da ortak hava tatbikatı düzenlediği belirtildi.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, tatbikat, Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Hamis bin Hammad el-Gafri ve ABD Hava Kuvvetlerinden General Gregory M. Guillot'un katılımıyla Umman'da başladı.

ABD'nin Muskat Büyükelçisi Leslie M. Tsou'nun yanı sıra iki ülkeden siyasi ve askeri ilgililerin de hazır bulunduğu tatbikat, 19 Mayıs'a kadar sürecek.

Habere göre tatbikat, genel planı ve hedefleri çerçevesinde hava birimlerinin rollerine ve görevlerine uygun ortamları simüle eden çoklu eğitim alanlarını içeriyor.

Tatbikata ve tatbikatın gerçekleştirildiği bölgeye ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1902203
https://tr.mehrnews.com/news/1902203/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler