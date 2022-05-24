  1. Turizm
24 May 2022 09:42

İran, İslam Dünyası Turizm Fuarı’na ev sahipliği yapacak

İran, İslam Dünyası Turizm Fuarı’na ev sahipliği yapacak

Tahran, bu sene ilki düzenlenecek olan İslam Dünyası Turizm Fuarı’na ev sahipliği yapılacak.

İslam ülkelerinin turizm kapasitesini tanıtmak amacıyla düzenlenecek İslam Dünyası Turizm Fuarı  7-10 Haziran tarihlerinde Tahran’daki Şehri Aftab Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuara Pakistan, Türkiye, Irak, Tacikistan ve Umman gibi ülkelerden turizm sektörünün temsilcileri katılacak.

Müslümanlar dünya nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturuyor, üstelik her bir İslam ülkesi kendine has özellikleri vardır.

Doğal ve coğrafi açıdan güzel ve el değmemiş manzaralara sahip olan İslam ülkeleri, genelde bir doğal eko turizmi oluşturan bölgede bulunuyorlar, bu da turistleri bu bölgeye gezi düzenlemeleri için teşvik ediyor.

İslam ülkelerinin tarihi eserleri de turizm açısından yüksek potansiyele sahip.

Fuarla ilgili son gelişmeleri https://iwtexhibition.ir/adresinden takip edebilirsiniz.

News Code 1902424
https://tr.mehrnews.com/news/1902424/

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