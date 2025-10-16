  1. Toplum
Endonezya 6.5'lik bir depremle ile sarsıldı

Endonezya'nın doğusunda Papua eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Abepura bölgesinin yaklaşık 200 kilometre batısında, yerel saatle 14.48'de 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 70,1 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.

Ülkede dün (15 Ekim Çarşamba) yanardağ patlaması gerçekleşmiş, alarm seviyesi en yüksek seviyeye çıkarılmıştı.

