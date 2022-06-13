  1. Azerbaycan
13 Haz 2022 11:50

ABD'li yetkili Azerbaycan'ı ziyaret edecek

ABD'li yetkili Azerbaycan'ı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Karen Donfried 14-19 Haziran tarihlerinde Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü’nün Ofisi’nden yapılan açıklamada, ziyaretin amacının ABD’nin Güney Kafkasya’da barış, demokrasi ve refahın sağlanması konusunda olan bağlılığını vurgulamak olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD’nin bölge genelinde siyasi, ekonomik kalkınmayı ve halklar arası temasları teşvik etmek de dahil olmak üzere Güney Kafkasya’da kalıcı barışın inşasına yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Donfried, 18 Haziran’da Ermenistan’da olacak ve burada Başbakan Nikol Paşinyan ve diğer yetkililerle görüşecek.

“Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD’nin kalıcı barış için Ermenistan-Azerbaycan diplomatik çabalarına desteğini ifade edecek. Ortak değerlere dayalı güçlü işbirliğimizi ve Ermenistan’ın demokratik gelişimine karşılıklı bağlılığımızı vurgulayacaktır.” denildi.

News Code 1902813
https://tr.mehrnews.com/news/1902813/

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