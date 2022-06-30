İran İslami Şura Meclisi heyeti Bakü'de

Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. "Dünyada barışı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmede ulusal parlamentoların rolünü güçlendirme" temasıyla düzenlenen konferansa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeden parlamento delegasyonları ve 9 uluslararası parlamento örgütünün temsilcileri katıldı.

Konferansa İran'dan İslami Şura Meclisi ikinci başkan yardımcısı Abdulrıza Mesri iştirak etti.

İslami Şura Meclisi ikinci başkan yardımcısı Abdulrıza Mesri başkanlığındaki İran heyeti, Bakü'deki konferans sırasında Cezayir Parlamentosu Başkanı ile Katar ve Irak meclisleri başkan yardımcıları ile bir araya geldi.