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28 May 2022 08:57

Erdoğan, Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Erdoğan, Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine Azerbaycan'a gidecek.

Türk medyasına göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in davetine icabetle, 28 Mayıs 2022 tarihinde Azerbaycan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaretleri çerçevesinde, Türkiye dışında ilk olarak Bakü'de düzenlenen 'Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edeceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

News Code 1902501
https://tr.mehrnews.com/news/1902501/

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