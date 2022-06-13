UAEA Başkanı Grossi'den İran itirafı

CNN’e konuşan Grossi, UAEA'nın denetimlerinin çoğunun İran'da gerçekleştiğini itiraf etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Grossi, İran nükleer programı ile ilgili sorunları diplomasi yoluyla çözmek için hala bir fırsat olduğunu vurguladı.

UAEA Başkanı, İran ile müzakerelerin biran önce yeniden başlatılması gerektiğini vurgulayarak, yakın zamanda Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle yeniden görüşmeyi umduğunu dile getirdi.

CNN muhabirinin "İran şu anda hangi aşamada ve planları neler?" şeklindeki sorusuna Grossi, "Şu anda İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşması kapsamında çeşitli nükleer faaliyetlerini doğrulamak için birçok aracımız var." yanıtını verdi.

İran'dan UAEA kameraları hamlesi

Tahran’a karşı karar alan UAEA Yönetim Kurulu’na tepki gösteren İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran ile UAEA arasındaki Güvenlik Denetimi Anlaşması'nın dışında olan tüm kameraların çalışmasına son verileceğini belirtmişti.

İran, 8 Haziran'da ülkedeki bir nükleer tesiste UAEA ait iki kameranın kaldırıldığını bildirmişti.

Tahran, 35 ülkeden oluşan UAEA Yönetim Kurulu'nun ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından hazırlanan İran karşıtı karar tasarısını geçirmesi durumunda misillemede bulunacağı uyarısı yapmıştı.