İran'dan UAEA Başkanı'na tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısının arifesinde, Siyonist Rejim yetkilileri ile görüşmesine tepki gösterdi.

Hatipzade Twitter'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü "Rafael Grossi"nin işgal altındaki topraklara yaptığı ziyarete atıfta bulunarak," Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın ilk imzacılarından biri olarak İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenilirliğini daha da sarsması konusunda uyarıda bulunuyor. Hiç kimse İsrail'in gizli nükleer silah programından habersiz kalamaz ve ardından tarafsızlık iddiasında bulunarak İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri hakkında konuşamaz". mesajını paylaştı.