Biden, Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesini eleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Washington Post gazetesi için "Suudi Arabistan'a neden gidiyorum" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Biden kaleme aldığı makalede, "Gelecek hafta, Amerika'nın bölgedeki iletişimi açısından daha umut vadeden bir dönemi başlatmak için Orta Doğu'ya gideceğim." dedi.

Joe Biden, gelecek hafta Suudi Arabistan'a yapacağı ziyarette, bu ülke ile stratejik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayacağını açıkladı.

Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin, bu ülkenin nükleer çalışmalarını artırmasına yol açtığını ve İran'ı bu anlaşmaya geri döndürmek için diplomatik ve ekonomik baskıyı artırmaya devam edeceklerini ileri sürdü.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Trump yönetiminin Tahran'a yönelik uyguladığı maksimum baskı politikasının büyük bir hezimete uğradığını itiraf etmişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.