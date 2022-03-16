UAEA Başkanı'ndan önemli "Viyana müzakereleri" açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Viyana’daki müzakerelere katılan tarafların bir anlaşmaya varmanın eşiğinde olduğunu duyurdu.

France 24 muhabirinin “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD'den yazılı bir garanti aldığını söylemesine göre Viyana’daki görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanabilir mi?” sorusuna olumlu yanıt veren Grossi, “Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarla ilgili sorunlar Viyana’daki müzakere sürecinin duraklamasına yol açtı. Bu nedenle, Sergey Lavrov'un ABD'den bir garanti aldığını söylemesinden çok memnunum. Umarım bir an önce anlaşmaya varırız.” dedi.

Viyana Müzakereleri

Viyana’daki nükleer müzakerelere 11 Mart tarihinde ara verildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelere ara verilmesine ihtiyaç olduğunu bildirildi.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.