İran: Grossi, UAEA'nın tarafsızlığına gölge düşürdü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin İran iddiasına yanıt

Türkiye adına Fildişi Sahili'nde düzenlenen "Kara. Hayat. Miras: Kıtlıktan Refaha" konulu konferansa katılan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş’ın İran iddiasına yanıt veren Hatipzade, "Çöl tozu ile mücadele çalışma grubunun kurucularından biri olan İran son yıllarda konuyla ilgili yapılan toplantılarda ve aynı zamanda BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) toplantılarında yer almıştır. İran İslam Cumhuriyeti bu sorunu her zaman bölgesel bir yaklaşımla çözmeye çalışmıştır. Tabii ki Türkiye, Irak, Suudi Arabistan ve Suriye bu meselenin bir parçası. Su yönetimi ve baraj tesisi konusunda yanlışlıklar var. Bunların politik olmayan bir ortamda takip edilmeli lazım." dedi.

Grossi'nin Tel Aviv ziyaretine tepki

Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin Tel Aviv ziyaretini eleştirerek, “Bu gezinin ardından Bay Grossi, Ajans’ın bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda endişe duymalıdır. Grossi, bu girişimle yanlış zaman ve yerde yanlış insanlarla temaslarda bulunup Ajans’ın itibarını zedeledi. Grossi'nin bu tavrını düzelteceğini umarız.” ifadesini kullandı.

Tahran’a karşı karar alan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’na tepki gösteren Hatipzade, şunları kaydetti:

"UAEA kararı önceden planlanmış siyasi bir karardır. Bu karar, 6 Mart’ta İran ile UAEA arasında sağlanan anlaşmayı baltaladı. Ajans'ın yeni hareketi ile Grossi'nin ifadelerinin değişmesi olup bitenlerin bir komuta merkezinin emriyle yapıldığını gösteriyor. UAEA Yönetim Kurulu'nun siyasi ve teknik olmayan kararını yanıtsız bırakamazdık, bu nedenle harekete geçip güçlü ve uygun bir adım attık."

Grossi'nin İran nükleer programı ile ilgili iddialarına yanıt veren Hatipzade, "Grossi bazen görevinin ötesinde yorum yapar. İran’ın attığı adım Tahran ile UAEA arasındaki Güvenlik Denetimi Anlaşması'na uygundur ve gönüllü olarak uyguladığı bazı eylemler durdurulmuştur. İran'ın girişimi konusunda kaygılanacak hiçbir durum yok." ifadesilerinde bulundu.

Erbil Operasyonu

Hatipzade, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’ın İran'ın Erbil'e yönelik düzenlediği son operasyonu hakkındaki yorumlarını değerlendirerek, “Bağdat’a gerekenden daha fazla bilgi verildi. Söz konusu harekat, hedefi isabetli bir şekilde vuran küçük bir operasyondu.” açıklamasını yaptı.

Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı'ndan İran'a ilk ziyaret

Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari'nin yarın İran'a ziyarette bulunacağını belirten Hatipzade, yakında Türkmenistan Devlet Başkanı'nın Tahran'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Emir Abdullahiyan Afrika turuna çıkıyor

İranlı sözcü ayrıca, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yakında birkaç ülkeyi kapsayan Afrika turuna çıkacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey İran'ı ziyaret edecek

Said Hatipzade, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İran'ı ziyaret edecek. Ziyaret tarihi netleşince kamuya açıklanacak." diye konuştu.

ABD nükleer müzakereleri uzatmak istiyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ve 11 Mart’ta ara verilen nükleer görüşmelere ilişkin İranlı yetkili, "ABD, bazı ikili sorunları Viyana müzakereleri yoluyla çözmek amacıyla müzakereleri uzatmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.