İranlı Sözcü: UAEA Başkanı siyasi tutumlardan uzak durmalı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin son açıklamalarına tepki olarak, "Teknik bir sorun varsa ajansın sorumlulukları çerçevesinde profesyonelce sunulmalı ve ajansın kanal ve mekanizmalarından takip edilmelidir" dedi.

Behruz Kemalvendi, "UAEA Başkanı'nın siyasi açıklamalardan ve tutumlardan uzak durması ve açıklamalarının Ajans üyeleri arasındaki ilişkileri karmaşıklaştırmamasına dikkat etmesi beklenir" ifadelerinde bulundu.

Kemalvendi, "Yapıcı olmayan bazı açıklamaların ve siyasi duruşların işleri zorlaştıracağına şüphe yoktur" ifadesini kullandı.

UAEA Başkanı Grossi son günlerde Batılı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada Viyana görüşmeleri hakkında siyasi bir tutum sergilemişti.