Türkmenistan, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı

Türkmenistan büyükelçiler kararnamesi çerçevesinde Ankara'ya yeni büyükelçi atadı.
Ülkenin Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Mekan İşanguliev'i Türkiye nezdinde 'Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi' olarak atadı.
Türkmenistan büyükelçiler kararnamesi çerçevesinde Aşkabat'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev Ankara'ya tayin edildi.
Türkmenistan büyükelçiler kararnamesi çerçevesinde Ankara'ya yeni büyükelçi atadı.
Ülkenin Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Mekan İşanguliev'i Türkiye nezdinde 'Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi' olarak atadı.
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