Azerbaycan'dan İran'daki tren kazası için taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'da meydana gelen tren kazasına ilişkin Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye taziye mesajı gönderdi.
Yaşanan kazadan dolayı üzüntü duyduklarını dile getiren Aliyev, tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
İlham Aliyev kaleme aldığı mesajda, kaza sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine bağsağlığı dileyerek yaralıları için de Allah'tan acil şifalar diledi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Güney Horasan eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Reisi'ye taziye mesajı yollamıştı.
8 Haziran'da meydana gelen Tren kazasında en 17 kişi yaşamını yitirdi, 50 yolcu ise yaralandı.
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