  1. Ekonomi
19 Tem 2022 10:50

İran ile Irak'ın ilk uzun vadeli elektrik anlaşması imzalandı

İran ile Irak'ın ilk uzun vadeli elektrik anlaşması imzalandı

İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, "Irak ile ilk uzun vadeli elektrik anlaşması imzalandı.” dedi.

Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, İran'ın Batı Asya ülkeleri arasında en büyük elektrik üretim ve dağıtım kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Mehrabiyan, elektrik alanında uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasının bakanlığın gündeminde olduğunu belirterek, “Bu kapsamda yakın zamanda Irak ile ilk uzun vadeli elektrik anlaşması imzalandı.” dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, Irak'taki elektrik ve gaz krizine atıfta bulunarak, ülkenin elektrik ve gazının yüzde 45'inin İran'dan ithal edildiğini söylemişti.

News Code 1903582
https://tr.mehrnews.com/news/1903582/

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