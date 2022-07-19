İran ile Irak'ın ilk uzun vadeli elektrik anlaşması imzalandı

Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, İran'ın Batı Asya ülkeleri arasında en büyük elektrik üretim ve dağıtım kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Mehrabiyan, elektrik alanında uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasının bakanlığın gündeminde olduğunu belirterek, “Bu kapsamda yakın zamanda Irak ile ilk uzun vadeli elektrik anlaşması imzalandı.” dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, Irak'taki elektrik ve gaz krizine atıfta bulunarak, ülkenin elektrik ve gazının yüzde 45'inin İran'dan ithal edildiğini söylemişti.