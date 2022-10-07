İran ve Irak dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ve Viyana müzakereleri ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede "Aradan 40 yıl geçmesine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerinin taahhütlerine rağmen ne yazık ki silahlı terör gruplarının İran'ın toprak güvenliğine yönelik tehditleri devam ediyor" ifadesini kullandı.

Bakan Emir Abdullahiyan,"Biz IKBY'e sığınan ve İran'ın toprak bütünlüğünü hedef alan bu grupların terör eylemlerine müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.