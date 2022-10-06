Emir Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile dün akşam telefonda görüştü.

Görüşmede yaptırımların kaldırılmasına yönelik yapılan müzakerelerin yanı sıra, ikili ilişkiler ve İran'daki son olaylar ele alındı.

Burrell ve AB Nükleer Anlaşma Koordinatörü Enrique Mora'nın Viyana görüşmelerindeki yapıcı çabalarından dolayı takdir eden Emir Abdullahiyan, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında iyi bir işbirliği olduğunu ve genel olarak New York ve Viyana'da olumlu görüşmeler yapıldığını belirtti.

İran'daki son olaylara da değinen Bakan Emir Abdullahiyan, "Avrupa Birliği, İran halkını hedef alan kargaşacıları ve teröristleri desteklemek için aceleci bir siyasi eylemde bulunursa, karşılık vereceğiz" diye konuştu.

Viyana görüşmeleri ile ilgili memnuniyetini dile getiren Borrell ise " İran ile Ajans arasındaki son anlaşmalar umut verici. Avrupa Birliği olarak iyi bir anlaşmaya varmak için her türlü işbirliğine hazırız" dedi.

Borrell ayrıca "Kargaşa ve terörün, barışçıl protestolardan farklı bir konu olduğuna katılıyorum. AB ile İran arasında sorun çıkarma niyetinde değiliz" ifadelerini kullandı.