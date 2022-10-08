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8 Eki 2022 13:23

İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki

İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sosyal medya hesabından ABD’nin yeni yaptırım kararını eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sosyal medya hesabından ABD’nin İran'a karşı yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"ABD her gün yeni bir gerekçeyle İran'a karşı yaptırım listesini genişletiyor. Bu kez de İçişleri Bakanı, İletişim Bakanı ve diğer beş İranlı yetkili yaptırım listesine eklendi.

Tabii ki, bu listeden daha önce de İran milletinin her bir ferdi, Amerikan rejimi tarafından eşi benzeri görülmemiş yaptırımlara maruz kalmıştır.

Tüm İran halkı yıllardır geçim kaynağını, mesleğini, sağlığını ve hayatını hedef alan ABD'nin acımasız yaptırımlarıyla mücadele ediyor.

Kelebek hastası çocuklar bile ABD'nin tek taraflı, yasa dışı ve acımasız yaptırımlarından istisna değil. Yaptırımlar, Amerikan insan haklarının temelini oluşturuyor."

News Code 1905150
https://tr.mehrnews.com/news/1905150/

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