Emir Abdullahiyan, Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile dün akşam telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana'da yapılan müzakereler, Ukrayna krizi ve İran'da yaşanan son olaylar ele alındı.

Emir Abdullahiyan, "Bazı ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardımında bulunmasına rağmen biz Rusya'ya herhangi bir silah göndermedik, göndermeyeceğiz. Çünkü Ukrayna'daki krizin tek çözüm yolu siyasi dayalog olduğunu ve taraflara yapılan herhangi bir silah desteği barışı geciktireceğine diye inanıyoruz" dedi.

Ülkedeki son olaylara da değinen Bakan Emir Abdullahiyan "İran'da kadın hakları bizim için çok önemlidir. Şu anda kadınlar akademik, bilimsel, tıbbi, eğitimsel, idari ve teknolojik dahil olmak üzere birçok sektörde etkili rol oynamaktadır" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında "İran'daki son olaylardan bir bölümü ülke anayasasına göre desteklediğimiz barışçıl bir gösteridir ama bu arada bazı kargaşacılar yabancı medyaların kışkırtmalarıyla kamu mallarını tahrip edip polise ve halka saldırdı. Bu dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmez" diye konuştu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ise Viyana görüşmelerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını umut ettiğini belirterek müzakerelerdeki son durumdan dolayı teşşekür etti.