İran'dan Avrupa Birliği'ne sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, "Bu karar, Avrupa birliği'nin İran'a karşı tek taraflı ve temelsiz önyargılarını göstermektedir, bu nedenle açıklanan karar temelden reddedilmekte ve hiçbir değeri bulunmamaktadır" dedi.

Kenani sözlerinin devamında "İran halkına karşı uygulanan yaptırımlarla ilgili hiçbir karar çıkarmayan Avrupa Parlamentosu, bu kararı yayınlayarak, büyük İran milletine yönelik seçici bir politika sürdürdüğünü gösterdi" ifadesini kullandı.

Kenani, İran'daki son olayların, Avrupa Birliği Parlamentosu'ndaki bazı radikal temsilcilerinin İran'la düşmanlık etmesi için sadece bir bahane olduğunu ve İran karşıtı her turlu karara orantılı bir şekilde yanıt verileceğini belirtti.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları bir sonraki toplantılarında Tahran'a ek yaptırımları gündemine alacağını açıklamıştı.