İranlı yetkili: Hazar ülkeleri İran’la ilişkilerini geliştirmek istiyor

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir başkanlığındaki heyet Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’ın davetlisi olarak Moskova’ya gitti.

İran medyasına göre Muhammed Muhbir, Rusya ziyareti çerçevesinde Moskova’da düzenlenmesi planlanan 2. Hazar Ekonomik Forum’una katılacak.

Muhbir Moskova ziyareti öncesi havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Başbakanı Mişustin’ın davetlisi olarak Moskova’ya resmi ziyarette bulunacağını belirten Muhbir, Hazar Ekonomik Forum kapsamında bazı ülkelerin yetkilileri ile de görüşeceğini söyeldi.

Muhbir, İran ile Rusya’nın çok yakın ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Tahran ve Moskova arasındaki ilişkiler, özellikle komşu ülkelerine odaklı bir dış politika izleyen 13. hükümeti döneminde daha da güçlendi. Son bir yılda ticaret, yatırım ve sanayi gibi alanlarda ciddi ve olumlu gelişmeler yaşandı.” dedi.

Tesnim'e göre, ikinci Hazar Ekonomik Forumu'nun önemine vurgu yapan Muhbir, “ Bu forum Hazar'a kıyısı olan ülkeler için hem hukuki, hem ekonomik hem de çevre konuları açısından büyük önem taşıyor.” ifadesini kullandı.

Muhbir, İran’ın taşımacılık ve lojistik sektöründe bölgede stratejik bir konuma sahip olduğuna dikkat çekerek, “Hazar Denizi’ne kıyıdaş ülkeler yatırım, transit ve ekonomik ilişkiler alanında İran ilişkilerini genişletmeye kararlıdır . Umarım Moskova temaslarında söz konusu alanlarda önemli anlaşmalar sağlanır.” açıklamasında bulundu.

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmi üye olduğuna atıfta bulunan Muhammed Muhbir, “13. hükümetin bölge ve komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme politikasını göz önünde bulundurarak, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik fırsatını olumlu bir şekilde kullanmalıyız.” diye konuştu.

5-6 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek foruma Hazar bölgesinin beş ülkesi olan Azerbaycan, İran, Kazakistan, Türkmenistan ve Rusya’nın temsilcileri katılacaklar ve ülkeler arasındaki önemli konuları masaya yatıracaklar.

Hazar Ekonomik Forumu kapsamında, 29 Haziran 2022’de Aşkabat’ta yapılan 6. Hazar Zirvesi’nin sonuçları dikkate alınarak ulaşım, lojistik, enerji, turizm ve sağlık alanlarındaki önemli konular istişare edilecek, ayrıca üretim modernizasyonuna ilişkin görüş alışverişi yapılacak.

Birinci Hazar Ekonomik Forumu, 12 Ağustos 2019’da Hazar Denizi’nin Türkmenistan kesiminde yer alan Avaza Milli Turizm Bölgesi’nde yapılmıştı.