Dünya, Kanada'daki toplu mezar skandalını unutmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabından Kanada Hükümeti'nin İran'ın güvenlik ahlak polisini kendi yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaştığı mesaj şu şekilde:

"İnsan haklarının başkaları üzerinde siyasi baskı uygulamak için bir araç haline geldiğinde, Medya İmparatorluğu İnsan haklarını sistematik olarak ihlal eden devletin insan hakları savunucusu olması için yardımcı oluyor.

Dünya, Kanada'da 150 binden fazla çocuğun ailelerinden zorla alınması ve bir okul bahçesinde bulunan yüzlerce çocuk ait toplu mezar skandalını unutmadı. Başka ülkeler hakkında konuşmak ve başkalarına karşı iddia edilen meselelerin arkasına saklanmak bu gerçeği değiştirmez. Dolayısıyla ABD hükümetinin en yakın müttefiklerinden biri olan Kanada'nın insan hakları vitrininde, bebek öldürme ve insanlığa kayıtsızlık göze çarpıyor."