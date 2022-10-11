İran'dan Venezuela'ya taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Venezuela’da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
Kenani açıklamasında "Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Venezuela halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.
Venezuela’da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 52 kişinin kaybolduğu bildirilmişti.
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