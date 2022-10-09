Yabancıların müdahalesine izin vermeyeceğiz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, bugün Hatemül Enbiya Askeri Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

İran düşmanlarının milletin umudunu, ülkenin bağımsızlığı ve güvenliğini hedef almaya çalıştığını Tümgeneral Musevi, ancak İran milletinin yapılan tüm düşmanlıklara rağmen umutlu ve güçlü biçimde ilerlediğini ifade etti.

Tümgeneral Musevi, "Düşmanın stratejisi, hibrit savaş ve yeni yöntemlerle ülkenin savunma gücünü zayıflatmak, İran halkının direncini kırmak, ulusal birliği zedelemek ve kötü planlarını hayata geçirmektir. Ancak hiçbir yabancı gücün müdahalesine ve tehdidine izin vermeyeceğiz" dedi.