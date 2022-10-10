İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Bakıri Keni bu görüşmede, Polonya'nın siyasi ve ekonomi kapasitelerine ve bu ülkenin Avrupa Birliği'ndeki yerine değinerek, "İran, Polonya'nın uluslararası arenada barış ve kalıcı istikrar sağlanması için yapıcı rolünü destekliyor" dedi.

İran'ın bölgede istikrar sağlayıcı ve güvenlik yaratıcı rolüne atıfta bulunan Bakıri Keni, "Avrupa, herhangi bir alanda etkileşim ve işbirliği seçeneğini tercih ederse, İran'dan olumlu tepki bekleyebilir" ifadesini kullandı.

Bakıri Keni ayrıca, İran'ın Avrupa'da silahlı çatışmaların sona ermesinden yanlı olduğunu ifade etti.