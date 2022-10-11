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11 Eki 2022 14:29

İran: Ülke güvenliğini hiçbir şeyle değiştirmeyiz

İran: Ülke güvenliğini hiçbir şeyle değiştirmeyiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Tangsiri, "Ülke güvenliğini hiçbir şeyle değiştirmeyiz ve güvenliğimizi bozmak isteyen herkes İran'ın kararlı ve pişman edici tepkisiyle karşı karşıya kalacaktır." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Tangsiri, İran'ın iyi komşuluk politikasına değinerek, "Saldırı ve işgal eylemi İran'ın askeri doktrininde hiçbir zaman yer almamıştır. Komşu ülkeler ve hükümetlerle barış ve dostluk kurmak İran'ın stratejik gündeminde yer almaktadır. Bu dostluk ve kardeşkiği kötüye kullananlara ayını şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

Tuğamiral Tangsiri, "Ülke güvenliğini hiçbir şeyle değiştirmeyiz ve güvenliğimizi bozmak isteyen herkes İran'ın kararlı ve pişman edici tepkisiyle karşı karşıya kalacaktır." ifadesini kullandı.

News Code 1905215
https://tr.mehrnews.com/news/1905215/

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