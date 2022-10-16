İran'dan Biden'ın açıklamalarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani İnstagram hesabından ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'daki olaylara ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Kenani'nin yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden dün Cumartesi günü yaptığı müdaheleci açıklamalarında İran'da kargaşa çıkaranları destekledi. Güvenilir danışmanları ve iyi bir hafızası olmadığı için ona şunları hatırlatmak isterim: İran zalimane yaptırımlarınız ile boş tehditlerinize teslim olmaktan daha güçlü ve istikrarlıdır. Şimdi de İran halkı yıllarca süren sonuçsuz eylemlerinden bıkmış bir politikacının müdahaleleri ve açıklamalarıyla iradesini sarsamayacak kadar gururludur.

Ne Biden'ın açıklamaları ne de Amerika'nın müdahalesi bizi şaşırtmıyor. Çünkü müdahale, saldırganlık ve insanları öldürmek Amerika'nın gerçek kimliğidir.

Ama biz tarih (yazan) insanlarıyız ve bu tarihte kök salmışız. Ağustos 1953 darbesinden bugüne kadar Amerikan hükümetinin İran karşıtı politikaları hafızalarımıza kazınmıştır. Tarih, dünyanın Amerika'nın işlediği şiddet ve cinayetten yaralandığına tankılık ediyor. Sizin alışkanlığınız durumdan faydalanmaktır. Ama unutmayınız ki, burası gururlu ve başı dık halkın ülkesi İran'dır.

Kendi evimizde birbirimzle konuşup çalışıp ve yaralarımızı saracağız. Hep birlikte vatanımızın bağımsızlığına sahip çıkacağız ve böylelikle sizin başarısızlıklarınıza bir başarısızlık daha eklenecek." ifadeleri kullanıldı.