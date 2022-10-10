İran: İç işlerimize müdahaleye izin vermeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bufün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, nükleer anlşama müzakereleriyle ilgili olarak, "Müzakereler İran'ın çıkarlarını sağlamalı ve varılan anlaşma kalıcı olmalıdır" dedi.

Müzakerelerin sonuçlanması için tüm taraflarla ikili etkileşime hazır olduklarını vurgulayan Kenani, "Batılı tarafların ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırım, taviz ve herhangi bir kısıtlama uygulama girişimlerine zamanında ve ciddi şekilde karşı çıkacağız" ifadelerinde bulundu.

Bazı Batılı ülkelerin İran'ın iç işlerine karışmasını kınayan Kenani, "İran'ın iç işleri bu ülkenin halkı ve hükümetini ilgilendirir. Başka ülkelerin İran'ın iç işlerine karışmasına izin vermeyiz" ifadesini kullandı.

Kenani, ABD ve Avrupa'nın iran'ın işlerine müdahaleci eylemlerini eleştirerek, "Bu ülkeler insan hakları konusunda ikili davranış benimserken, İran hükümetine güvenliği bozanlara karşı itidalli davranmasını tavsiye ediyorlar. Onlar, İran'ın eleştirileri ve protestoları dinlediğini, diyaloga inandığını, ancak halkın güvenliğini koruması gerektiğini ve huzursuzluk karşısında sessiz kalamayacağını bilmeliler" dedi.

İran Devrim Muhafızları Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerinin mevzilerine operasyonlarını değerlendiren Kenani, "İran'ın attığı adım, daha önceki resmi ve şeffaf eylemlere dayanıyordu. Resmi olarak duyurduğumuz gibi, İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde silahlı ve ayrılıkçı grupların karargahlarını vurma eylemi, önceden yaptığımız tüm resmi eylemlerin bir sonucuydu" diye kaydetti.

Kenani, Avrupa ülkelerine petrol ihracatı hakkında Kenani şu açıklamalarda bulundu:

"Avrupa ülkeleri şu anda sorunlar yaşıyor. Avrupa'da bir savaş yaşanıyor. Savaşı hoş karşılamıyoruz ve yaşananlardan üzüntü duyuyoruz. Enerji alanında Avrupa için bazı sorunlar ortaya çıktı ve bu konunun nükleer sorunla hiçbir ilgisi yok.

İran bir enerji ve petrol ihracatçısıdır ve kesinlikle dünyanın bir bölümünün ihtiyaçlarını karşılayabilir."

Afganistan'daki son saldırılara değinen sözcü Kenani, "Afganistan'da hala acı verici olaylara tanık oluyoruz. İki hafta önce Kabil'de eğitim kurumuna yönelik terör saldırısına tanık olduk. Bu saldırıda çok sayıda öğreni yaralandı veya şehit oldu. geçici hükümeti bu ülkenin halkının güvenliğini sağlamalı. Biz de bu konuda hep çaba sarfettik ve Afgansitan geçici hükümetiyle ilişkilerimiz devam ediyor" diye kaydetti.