Tümgeneral Bakıri, AB yaptırımlarına tepki gösterdi

Tümgeneral Bakıri'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Birliği 4 gün önce İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) sağladığı iddiasıyla adımı yaptırım listesine aldı!

4 Kasım 2019'da da ABD Hazine Bakanlığı adımı yaptırım listesinde alarak böyle bir hata yapmıştı.

Aslında Avrupalılar efendileri olan ABD'nin çıkmaz yolunu izleyerek, yaptırım hastalığına girmiştir.

Fakat Avrupa Birliği için insani bir önerim var. Bugünden itibaren kendilerine hazırladıkları yaptırımların uygulanmasında vekaletname vereceğim. Tümgeneral Bakıri'nin dünya çapındaki bankalardaki tüm varlıklarını tespit etmelerine ve bunlara el koymalarına ve bunları Avrupa vatandaşları için kömür satın almak için kullanmalarına izin veriliyor. Çünkü zor bir kış kapıda!"

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği gerekçesiyle İran'a yaptırım kararı aldı.

Yeni karar kapsamında İranlı 3 kişi ile 1 kuruluşa yaptırım getirildi. Ayrıca daha önceki yaptırım listesine alınan İran'a ait 4 kuruluşa uygulanan yaptırımlar da uzatıldı.

Batı'nın iddialarını reddeden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'ın Moskova ile savunma işbirliği olduğunu ancak Ukrayna'ya karşı silah ve insansız hava aracı göndermek gibi bir politikalarının olmadığını söylemişti.

Emir Abdullahiyan, İran İHA'larının Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya gönderildiği iddiasının asılsız olduğunu belirtmişti.