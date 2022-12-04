İran ile Rusya askeri işbirliğini görüştü

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran-Rusya Askeri İşbirliği Ortak Komisyonu'nun dördüncü toplantısına katılmak üzere dün Tahran’a gelen Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede Tümgeneral Bakıri, iki ülkenin ortak hedefleri ve çıkarları kapsamında ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine ve bölgenin huzur ve güvenliğine vurgu yaptı.

ABD’nin küresel politikasını eleştiren Tümgeneral Bakıri, “Amerikalılar tek taraflılık politikası ile tek kutuplu dünya düzeni yaratma konusunda başarısız olduklarını ve Doğu'da yeni düzen oluştuğunu kabul ediyorlar.” dedi.

Tümgeneral Bakıri, “Ortak tehditlerle mücadele ve ortak çıkarlar alanında işbirliği, daha fazla istişare gerektirir ve ikili işbirliğinin devam etmesi dikkate alınmalıdır.” ifadesini kullandı.

Suriye’de Rusya ile işbirliği konusunda Tümgeneral Bakıri, "İran ile Rusya, Suriye'de teröristlerle mücadele alanında başarılı bir şekilde işbirliği gerçekleştirdi. Elbette Suriye'nin hala bu desteklerin devamına ihtiyacı var.'' diye konuştu.

Rus askeri yetkili de görüşmede, Tümgeneral Bakıri’yi Moskova’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı’na davet etti.