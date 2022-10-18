AB'nin İran'a yaptırım tehdidine Rusya'dan tepki geldi

Rus medyasına göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Rusya Federasyonu'na silah gönderilmesi durumunda İran'a olası yaptırım uygulanacağına ilişkin açıklamalarını 'Kuzey Akım boru hatlarındaki sabotaj eylemini saptırmak amacıyla' olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dün düzenlediği haftalık basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in "Rusya'nın İran yapımı kamikaze SİHA'lar kullandığı" yönündeki iddialara tepki göstererek Tahran'ın savaşın taraflarından hiçbirine herhangi bir silah ihraç etmediğini bildirmişti.
Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın Ukrayna savaşına katılımı konusunda somut deliller arayacaklarını ileri sürmüştü.
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