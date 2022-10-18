İran, AB'nin açıkladığı yeni yaptırımlara tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bazı İranlı yetkililere ve kurumlara karşı tek taraflı yaptırımlar uygulama kararını şiddetle kınayarak, bunu uluslararası hukukun ihlali ve İran'ın iç işlerine müdahalenin açık bir örneği olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Böylesi yanlış ve yapıcı olmayan bu kararın temelinde İran milletininin düşmanlarının siyasi hedefleri, asılsız bilgilerı ve sahte iddialarının bulunması üzücü vericidir" dedi.

Kenani, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nin yaptırım kararını, kötü niyetli yaklaşımın devam ettiği ve insan haklarının siyasi hedeflere ulaşmak için bir araç olarak kullanıldığının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Kenani, AB kararını temelden reddederek, geçersiz olduğunu söyledi.

İranlı kişilere ve kurumlara karşı tüm iddiaları reddeden Kenani, "AB Bakanlar Konseyi'nin kararına yanıt olarak ilgili Avrupa kurum ve kişilerine karşılıklı yaptırımlar uygulanacak ve ilan edilecektir" ifadesini kullandı.