Emir Abdullahiyan'dan AB'nin yaptırımlarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden AB'nin yeni yaptırım kararına tepki gösterdi

Avrupa Birliği'nin yeni kararını "yapıcı olmayan bir yaklaşım" olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, "AB, bugün yanlış hesaplama yaptı ve birçok asılsız bilgiye dayanarak, yeniden İranlılara yönelik etkisiz yaptırım aracına başvurdu." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Dünyanın hiçbir yerinde kamu mallarına zarar verilmesine ve kaos çıkarılmaısna müsamaha gösterilmez. İran'da da aynı kural geçerlidir." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, insan hakları konusu gerekçesiyle İran hükümetine karşı yeni yaptırımlar uygulamıştı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, mevcut yaptırım listesine 11 kişi ve 4 kuruluşun eklendiği bildirilmişti.