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27 Kas 2022 09:50

Ömer Seyfettin'den hikâyeler Farsça'ya çevrildi

Ömer Seyfettin'den hikâyeler Farsça'ya çevrildi

Türk edebiyatının önemli hikayecilerinden Ömer Seyfettin'in Farsça'ya tercüme edilen eseri "Beyaz Lâle" kitapsevrlere sunuldu.

Türk edebiyatının önemli hikayecilerinden Ömer Seyfettin'in "Beyaz Lâle" adlı eseri, Süheyla Vekili'nin çevirisiyle Maya Yayınları tarafından yayımlandı.

Kitabın konusu şöyle:

"Balkan Savaşı sırasında, Bulgar asıllı bir binbaşı tarafından, Türk köylerinde özellikle kadın ve kız çocuklarına yapılan işkenceler bütün gerçeğiyle gözler önüne serilmiştir. Ayrıca buradaki Türkleri vaftizleyip Hristiyan yapıldıktan sonra nasıl öldürükleri anlatılmaktadır. Amaçları özgür bir Bulgar toplumu yaratmaktır."

Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarından Ömer Seyfettin, 35 yıllık ömrüne 10 kitap, 125 hikaye sığdırdı. 11 Mart 1884’te Balıkesir’de dünyaya gelen yazar, edebiyatta Türkçülük akımının kurucularından biri ve Türkçede sadeleşmenin savunucusu olarak biliniyor.

News Code 1906091

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