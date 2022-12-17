Dünyanın en büyük yüzen kitap fuarı Lübnan'da

Arap medyasına göre, dünyanın en büyük yüzen kitap fuarı "Logos Hope" (Umut Sözü) gemisi 2 hafta Beyrut Limanı'nda kalacak.

65 ülkeden 400 gönüllünün çalıştığı gemide, 50 binin üzerinde Arapça ve İngilizce kitap ziyaretçilere sunulacak.

"Logos Hope" gemisini ziyaret eden Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Visam el-Murtaza, "Gerçekten umut, şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz şeydir." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Beyrut'un ev sahipliğinde "64. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı" düzenlenmişti.

"Logos Hope" gemisi Lübnan'dan sonra Mısır'a yelken açacak.