Aziz Nesin'in 'Yetmiş Yaşım Merhaba' adlı kitabı Farsça'ya çevrildi

Türk Yazar Aziz Nesin'in kaleme aldığı 'Yetmiş Yaşım Merhaba' adlı kitap, İran'da Sabir Hüseyin tarafından Farsça'ya çevrildi.

156 sayfalık 'Yetmiş Yaşım Merhaba' adlı kitap 'Mürvarid' yayınevinde basılarak yayınlandı.

Kitap, Aziz Nesin tarafından 70 yaşına girdiği 1984 yılında yayımlanmıştır. Kitabın içeriğinde Aziz Nesin'in hikâyeleri bulunmaktadır. Kitaptaki "Tülsüyü Sevmek" öyküsü, Aziz Nesin'in en ünlü hikâyelerdendir.

Türk mizah yazarı olan Aziz Nesin, Kısa öykü, tiyatro ve şiir dallarında pek çok eser yazmıştır.