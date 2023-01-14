  1. Kültür
14 Oca 2023 13:22

Türk Yazar Zülfü Livaneli'nin romanı Farsça'ya çevrildi

Türk Yazar Zülfü Livaneli'nin romanı Farsça'ya çevrildi

Türk Yazar Zülfü Livaneli'nin kaleme aldığı "Engereğin Gözündeki Kamaşma" adlı romanı İran'da Farsça olarak basıldı.

Türk Yazar Zülfü Livaneli'nin kaleme aldığı "Engereğin Gözündeki Kamaşma" adlı romanı İran'da Muhammed Emin Seyfi tarafından Farsça'ya çevrildi.

İran'da Neşreno yayınları tarafından basılan kitap 17. yüzyılda Osmanlı sarayında yaşamış Etiyopyalı bir hadımın ve annesi tarafından tahtından edilmiş bir Osmanlı Sultanı’nın hikâyesi anlatılır

"Engereğin Gözündeki Kamaşma" adlı roman Osmanlı Sarayı içinde geçen olay, yıllardır hücrede tutulan bir şehzadenin tahta çıkması ile başlar. Aynı zamanda Habeşistan getirilip hadım edilen kölenin, köle efendi ilişkisi anlatılır.

Zülfü Livaneli romanları arasında ilk yayınlanan engereğin Gözü 1997 yılında yayınlanmıştır.

News Code 1907022

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